ننشر القصة الكاملة لأزمة ميريام فارس وفارس كرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - أصبحت أزمة النجمين فارس كرم وميريام فارس، على صفيح ساخن، بسبب التصريحات المتبادلة بين الثنائي بسبب أزمة صوره على البوستر الدعائي وإلغاء حفله بموسم جدة.

وفي السطور التالية بداية الأزمة وتفاصيلها الكاملة..

البداية عندما أعلن فارس كرم، غضبه من حجم صورته في بوستر الحفل مقارنة بحجم صورة ميريام فارس، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بناءً على طلب الفنانة.

وكشفت ميريام فارس، بعدها عن استيائها من تصريحات فارس كرم، وذلك بعد إلغاء حفلهما المشترك في موسم جدة مؤخرًا وقالت في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة عيب".

وأضافت ميريام، : "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، زعلت أكيدًا، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، وردوا أنه عارف وحزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ورد فارس كرم على تصريحات ميريام فارس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح... صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..".

وخرجت مريام فارس، للرد عليه مرة ثانية من خلال حسابها على "تويتر"، وكتبت "شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها".