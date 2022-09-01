مهرجان القلعة يختتم فعالياته على ألحان عمر خيرت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الملحمة الفنية التى اقامتها على مدار 15 يوم متصلة ولعب بطولتها اكثر من 100 الف مشاهد.

وانتهت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بسهرة اسطورية تحمل توقيع الموسيقار الكبير عمر خيرت .

ومع الساعات الاخيرة من شهر اغسطس تردد فى جنبات الحصن العريق صوت الة البيانو لتأسر الاسماع والقلوب ، وبين اكثر من 15 الف من عشاق الفنون الجادة وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى اجرى الساحر عمر خيرت اتصالا وجدانيا مع الضيوف ضم مجموعة من الالحان العبقرية التى تعد من العلامات البارزة فى الموسيقى المصرية كان منها افتتاحية مصرية ، خلي بالك من عقلك ، في هويد الليل ، مسألة مبدأ 2 ، تيمة حب ، زي الهوى ، الداعية (صولو كمان) ، جيران الهنا ، حب وعنف ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، ليلة القبض على فاطمة ، مافيا ، عارفة ، البخيل وانا ، 100 سنة سينما ، عم أحمد وفيها حاجة حلوة .