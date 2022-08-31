اتفرج _ انت الان تتابع خبر سبب عدم حضور طليقة جورج الراسي جنازته.. كشفته وصدمت بيه الكل والان مع التفاصيل

سبب عدم حضور طليقة جورج الراسي جنازته تكشفه لأول مرة

رياض - احمد صلاح - ازاحت عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم طليقة الراحل جورج الراسي الستار وكشفت عن سبب عدم حضورها جنازته، وهي التي جاءت بمثابة صدمة للجميع بسبب ما حدث معها، ويبحث الكثيرين عنها لأنهم لاحظوا عدم ظهورها.

وأكدت جويل حاتم من خلال خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات، وقالت “أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ت ما انهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ت ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار”.

واستطردت قائلة “وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت”.

وفاة جورج الراسي في حادث سير

ورحل جورج الراسي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس 2022، وذلك في حادث سير بعدما اصطدمت سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية السورية، خلال عودته من سوريا بعد إحياء حفل له في سوريا.