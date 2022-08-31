شاهد .. الجميلة هيفاء وهبي توثق جلسة مساج لمؤخرتها وتصرخ بتوجع بس حلو اوي

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 31 أغسطس 2022 08:38 مساءً - شاركت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الانستقرام اثنّاء جلوسها داخل سيارتها

209 بالمقابل برزت ملامح هيفاء وهبي بفضل المكياج القوي الذي اختارت أن تضعه، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف والتي زادت من ألقها.

ونالت إطلالتها إعجاب المتابعين ووصفوها بالـ "جريئة"، كما عبر بعضهم بالقول: "سبحان الله رغم كل ملذات الدنيا نظرة هالانسانة مليانة حزن وضيق بكل مقابلة بكل حفلة بكل صورة ومهرجان نظرة الحزن نظرة الحزن والسعادة والفرح تسبق كلماتها مهما حاولت اظهار العكس".

كذلك، رأى محبو الفنانة بأنها تمثل أيقونة جمال حقيقية يحق لكل لبناني وعربي أن يفخروا بها وبما تقدمه في عالم الفن والموضة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة هيفاء وهبي سافرت إلى المكسيك لإحياء حفل غنائي حضره آلاف الحضور.