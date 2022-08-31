الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة يستقبل سفير جمهورية صربيا بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:26 مساءً - استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المتحف ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، والتي تم توقيعها أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة بلجراد خلال شهر يوليو الماضي.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الاجتماع بالترحيب بالسيد السفير والوفد المرافق له، مع تقديم شرح مبسط عن المتحف والدور الثقافي والمعرفي الذي يقوم به على الخريطة العالمية السياحية والأثرية. كما بحثا آليات تعزيز التعاون المشترك بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الترميم والثقافة.

كما اصطحبهم في جولة تعريفية داخل معامل الترميم والصيانة بالمتحف، حيث قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن كيفية التعامل مع القطع الأثرية وطرق علاجها وترميمها، وسُبل المحافظة عليها من العوامل الجوية، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعامل مع القطع الأثرية وآخر الدراسات العالمية التي تشهد بها المؤسسات العلمية الكبرى.

وأعرب السيد السفير عن سعادته لما وصل إليه المتحف القومي للحضارة المصرية من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، كما حرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكاريه له.

وفي ختام الزيارة حرص سيادة السفير على توجيه الشكر لإدارة المتحف وقياداته والعاملين به على هذا المجهود الرائع الذي يقومون به، معربا عن أمله بتكرار الزيارة مرة أخرى للتعرف أكثر على هذا الصرح العظيم.