من هو الشاعر عبد المعطي حجازي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:26 مساءً - هناك العديد من الرموز والنوابغ في مختلف المجالات، والذين يزخر بهم وطننا العربي على مر الزمان ومنهم العباقرة أو المثل العليا التي يمكنه الاقتداء بها. حيث إن موضوعنا هذا عن الشاعر عبد المعطي حجازي الذي نال من المجد الكثير خارج وطنه الأم مصر وخارج الدول العربية كلها. لينهل من فنه الشعري العبقري الكثير من الناس حول العالم ما عدا أهل بلده وعمومته. والآن حان الوقت لنعرف عن قرب هذا الشاعر الكبير بما يساعدنا على الاستفادة مما قدم من إبداعات تنعكس بصورة إيجابية على ثقافاتنا ومعارفنا. وهذا ما يرتقي طبعا بشخصياتنا وقدراتنا المختلفة.

مؤلفات تترجم إلى كل لغات العالم

فالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي المولود عام 1935 والبالغ من العمر حاليا 87 عاما كتب من المؤلفات ودواوين الشعر الكثير وترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية. إنها مؤلفات منها ما يجمع بين التاريخ والأسطورة مثل سارق النار وأحفاد شوقي. ومنها من يرى الحاضر بنظرة فلسفية عميقة مثل أشجار الأسمنت وعروبة مصر. إن المستوى العلمي لعبد المعطي حجازي كون شهادته من السربون فضلا عن تدريسه للشعر العربي في كبرى الجامعات الفرنسية، هي ما ساهمت دون شك في وصول مؤلفاته لهذا المستوى الرائع لتطير بأجنحتها في كافة أنحاء العالم.

عبد المعطي حجازي ينال التكريم الذي يستحقه

وذلك بحصوله على الجائزة المصرية اليونانية كفافيس وجائزة الشعر الإفريقي. فضلا عن جائزة الدولة التقديرية، والتي لا تمنح إلا للمتميزين علميا وأدبيا فيما يقدمون. أيضا من التكريمات التي نالها الشاعر المناصب التي شغلها بأن كان رئيسا لمجلة إبداع الأدبية المعروفة ومدير تحرير مجلة صباح الخير. أما ما يؤكد شعور الكثيرين بمدى موهبته فهو العدد الكبير من المهرجانات الأدبية التي استضافته للاستمتاع بشعره. إن كل ما سبق لهو دليل قاطع على ضرورة أن نهتم بما قد قدمه هذا الشاعر العظيم. وعليه ندعوكم فورا ألا تضيعوا الوقت وأن تقتنوا مؤلفاته سريعا للقراءة والاطلاع.