كاظم الساهر ملقى على الأرض ولن تصدق ماهو السبب (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له وهو يغادر القاهرة متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية لإحياء حفل جديد هناك، حيث ظهر في الصورة ملقاً على أرض المطار وعلّق عليها قائلاً: "ألتقيكم في كاليفورنيا". وكان الساهر قد صوّر قبل سفره حلقة جديدة من برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، يطل بها على جمهوره المصري والعربي بعد فترة الغياب عن القاهرة، ليحكي عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشّاقه ومحبيه الذين حضروا من كل المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر. يتغنى "كاظم" بباقة من أروع أغنياته وقصائده ليتفاعل معها الجمهور في الاستوديو، مثل "عيد العشاق"، و"زيديني عشقاً"، و"قولي أحبك"، وأغانٍ من التراث العراقي والعربي. كما يقدّم الساهر أغنية جديدة ولأول مرة، وهي من كلماته وألحانه، هدية للبرنامج ولمقدّمته ولجمهوره، برفقه فرقته الموسيقية. ويتضمن اللقاء حكايات ومواقف يحكيها "قيصر الغناء العربي" لأول مرة عن والده، وذكريات الدراسة في معهد الموسيقى في بغداد، وسبب وكيفية إطلاق اسم "الساهر" عليه وبسبب من، وتعليق والده على الاسم. كما يتحدث عن جلسات العمل مع الشاعر الكبير نزار قباني لاختيار القصائد التي قدّمها، وكيفية تغيير بعض الجمل والكلمات في القصائد للإفلات من رفض الرقابة لها، وسر القصيدة التي لحّنها كاظم من أعمال نزار وعمره 16 عاماً وبقيت حبيسة الأدراج لديه، وقُدمت بعدها بسنوات طويلة، وكيف ولماذا قال له نزار قباني "سنغزو العالم العربي". كما يشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر، الابن الأصغر للفنان الكبير، والذي يتحدث في جزء من اللقاء عن والده الذي شاركه الحديث بشكل ودّي. وخلال اللقاء يتلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو عن الفن والحياة والموسيقى والغناء، ويرد عليها ويتفاعل مع الجمهور فيها، قبل أن يتوجه إليهم ويصافحهم فرداً فرداً، مما يصنع حالة كبيرة من البهجة والفرح للجمهور.