اتفرج _ انت الان تتابع خبر مكسرة الدنيا.. زينة تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة زينة، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضائها عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

حيث نشرت “زينة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور، ظهرت فيها وهي على أحد الشواطئ، مرتدية فستان قصير أصفر، وقبعة صيفية من الخوص، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “لو مش هالعب هاكسر الملعب”.

وقد تفاعل متابعو زينة مع تلك الإطلالة، وجاءت بعض تعليقاتهم كما يلي: (لو انتي مالعبتيش يا زوزو مين غيرك يلعب