اتفرج _ انت الان تتابع خبر فولة واتقسمت نصين.. داليا مصطفى تتألق مع شقيقتها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة داليا مصطفى، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة شقيقتها، خلال قضائهن عطلتهن الصيفية.حيث نشرت “داليا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها بشقيقتها من أمام شاطئ البحر في الساحل الشمالي.

وقد أبدى الكثير من متابعو “داليا” إعجابهم بتلك الإطلالة، وجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (دى مين القمر اللي معاكي دى)، (العسل كله هنا)، (الكونتيسة جمالها ورقتها حدوتة جميلة حتى أخر العمر بإذن الله).

أخر أعمال داليا مصطفى

يُذكر أن مسلسل “الحرير المخملى” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة أميمة عز الدين، هو أخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، والذي تم عرضه في عام 2021.

شارك داليا مصطفى بطولة مسلسل “الحرير المخملي” كلًا من مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، أحمد جمال سعيد، دنيا عبد العزيز، سامي مغاوري، محمد المغربي، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.