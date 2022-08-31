اتفرج _ انت الان تتابع خبر سميرة سعيد عن شيرين عبد الوهاب: بحبها وأنصحها تحتفظ بأسرارها لنفسها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة سميرة سعيد، أنها تكن كل الحب للمطربة شيرين عبد الوهاب، لأنها طيبة وجميلة، وشعرت بسعادة غامرة عندما رأتها.

وأضافت “سميرة” خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها تفضل أن تتفظ “شيرين” بأسرارها لنفسها ولا داعي لإخراجها على الملأ، لأن حب الناس لها هو الأبقى والأهم، مطالبة بأن تكون قوية طوال الوقت ولا تستدعي الانكسار والضعف.

وعن إمكانية عمل دويتو يجمع بينها وبين شيرين عبد الوهاب؛ أوضحت المطربة سميرة سعيد أنهن تفكران في هذا بالفعل، وستنفذان الدويتو عندما تعثران على الموضوع والشكل الغنائي المناسب، مشيرة إلى أن صوت “شيرين” من الأصوات المحببة إليها والتي تحب أن تقدم دويتو معها.

زيارة شيرين عبد الوهاب لـ سميرة سعيد

يُذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت قد قامت مؤخرًا مع الموزع الموسيقي طارق مدكور بزيارة للفنانة سميرة سعيد في منزلها.

وحرصت سميرة سعيد على التعبير عن سعادتها بتلك الزيارة، حيث كتبت على حسابها بإنستجرام: “حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك أنتِ وصديقي طارق مدكور، وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة، وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر، دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”.