اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم سحرت عقول الشباب بالبكيني البنفسجي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم أثناء قضاء عطلتها الصيفية وهي على شط البحر مرتدية بكيني من اللون البنفسجي حيث تعمدت اخفاء جسمها والكشف عن وجها وجزء من المنطقة العلوية أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل بحب عيونك – الدلع كله

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