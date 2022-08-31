اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي فتحت على البحري بأقصر هوت شورت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية تشيرت من اللون الأصفر المكشوف الذي أظهر البكيني الأسود وهوت شورت كشف عن أفخاذها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة :هناك مقولة تقول إذا كنت تستهدف البدايات، فإذا اشتقت فإنك تهبط عند القمر.

وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الفيديو مثل قمر يامنوش بس اي الشورت الجامد ده – كل مره بتحلوي عن الاول- و بعدين معاكي.