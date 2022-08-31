اتفرج _ انت الان تتابع خبر تطورات حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الصحية.. ادعوله استرد إدراكه ووعيه والان مع التفاصيل

تطورات حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

أبو زهرة أسترد وعيه وإدراكه مرة أخرى

رياض - احمد صلاح - قام الموسيقار أحمد أبو زهرة بالكشف عن تطورات حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الصحية، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها مع أول عام 2022، وهي التي استدعت نقله للمستشفى وحجزة المستشفى داخل غرفة العناية المركزة.وحرص نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على طمأنه جميع محبي والده على حالته الصحية، والتأكيد على أنه تخطي محنته المرضية بأمان، وهذا بعد فترة العلاج والنقاهة التي استمرت للعديد من الأشهر، وهو أصبح حالياً يتناول الطعام بشكل طبيعي، وابتعد عن الأنابين الذي كان يعتمد عليها بشكل مستمر، وقال “الحمد لله أبي أصبح بخير ويأكل طبيعي، والحمد لله مشكلة البلع اتحلت تمامًا، وهذه خطوة كبيرة جدًا، نشكر ربنا عليها”

وأما عن إمكانية استكمال نشاطه الفني والمشاركة في كل الأعمال الفنية الجديدة، أكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة إنه يستطيع القيام بهذا، وبشكل خاص أن وعيه وأداركه أصبحوا في أفضل حال، ولكن فقط يتبقى الحركة بشكل طبيعي لأنها حالياً تتم بشكل صعب.