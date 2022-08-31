اتفرج _ انت الان تتابع خبر أسم مولود كندة علوش وعمرو يوسف الجديد.. غادر الحضانة بعد فترة عصيبة والان مع التفاصيل

أسم مولود كندة علوش وعمرو يوسف الجديد

رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة أسم مولود كندة علوش وعمرو يوسف الجديد، وهو الذي ولد قبل معاده الطبيعي بـ 3 شهور، وتم وضعه في الحضانة إلى فترة بسبب حجمه، ولكنه خرج بعد فترة من دخوله فيها.

ورزق كلاً من الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف بمولودهم الثاني وأطلقوا عليه أسم “كريم”، وقالت كندة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة “الحمد لله رب العالمين رزقنا بكريم عمرو يوسف”.

وأضافت كندة قائلة “كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.

وتابعت “كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، واللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفوا الإحساس، الحمد لله الف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها، وشكراً للأطباء الي كانوا أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان”.

عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة أسم مولود كندة علوش وعمرو يوسف الجديد، وهو الذي ولد قبل معاده الطبيعي بـ 3 شهور، وتم وضعه في الحضانة إلى فترة بسبب حجمه، ولكنه خرج بعد فترة من دخوله فيها.

أسم مولود كندة علوش وعمرو يوسف الجديد

ورزق كلاً من الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف بمولودهم الثاني وأطلقوا عليه أسم “كريم”، وقالت كندة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة “الحمد لله رب العالمين رزقنا بكريم عمرو يوسف”.

وأضافت كندة قائلة “كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.

وتابعت “كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، واللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس، الحمد لله الف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها، وشكراً للأطباء الي كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان”.