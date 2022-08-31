نستعرض تفاصيل سبب طلاق دنيا بطمة و المنتج البحريني محمد الترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - أعلن المنتج البحريني محمد الترك انفصاله رسمياً عن الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حساباته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلق محمد الترك قائلا: الحشرات سبب في انفصالي عن دنيا بطمة روجوا الإشاعات عني والذي أدى الى انفصالنا".

يأتي ذلك بعد ان نفي محمد الترك خلال الفترة الماضية الشائعات التي انتشرت حول وجود خلاف مع زوجته دنيا بطمة بسبب خيانته لها .

وكان قد أقر المنتج البحريني محمد الترك زوج المغنية دنيا بطمة بأنه أخطأ في حقها، ويرغب في إعادة الأمور بينهما بعد التنبؤ مؤخرا بانفصالهما إثر شجار كبير.

جاء ذلك بعدما نشر الزوجان المثيران للجدل دائما، ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الرسائل المبطنة" نهاية شهر يوليو الماضي، تفيد أغلبها بوجود مشاكل وخلافات بينهما.

وقال زوج المغنية المغربية دنيا بطمة، في رسالة اعتذار له عبر انستجرام، إن الاعتذار من شيم الكبار، ووصفها بأنها ابنته وصديقته وزوجته التي وقفت معه في أصعب مراحل حياته.

وتغزل محمد الترك في زوجته دنيا بطمة خلال الرسالة المطولة التي نشرها عبر انستجرام، ووصفها فيها قائلا: "أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك".

ولم تعقب دنيا بطمة على رسالة زوجها محمد الترك، لكنها نشرت فيديو لها عبر انستجرام بإطلالة جديدة، على أنغام أغنية أصالة الجديدة “غلبان”، خاصة مقطع:" لا ده فاته وفاته.. رميناه بماضيه وحكاياته".