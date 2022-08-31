محمد صبحي يتحدث عن أفلام الكارتون وتأثيرها على الأطفال في ندوة بنادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - وجَّه الفنان محمد صبحي انتقادًا لاذعًا للأعمال الدرامية في مصر، وتحدث أيضا عن أفلام الكارتون وتأثيرها على الأطفال، وذلك اليوم الثلاثاء، ضمن استضافته في ندوة بنادي سموحة.

وقال محمد صبحي، خلال الندوة، إن الدراما في مصر تقدم صورة سافلة عن المرأة المصرية، وهى إما "خائنة، عاهرة، تاجرة مخدرات"، مشيرًا إلى أن أصدقائه بالخارج يرددون ذلك.

وأضاف محمد صبحي: عندما أنتقدهم، يضربون لي مثالا بما تقدمه الدراما من أعمال، والمرأة حدث عندها انفصام في الشخصية؛ لأنها حَبِّت تساوي نفسها بالراجل، والرجل الشرقي فاقد الثقة في نفسه، ويعوضها بقهره للمرأة.

وعن أفلام الكرتون التي تعرض للأطفال في مصر، أوضح محمد صبحي: تعلم الولد كيف يقبل الولد من فمه، والبنت كيف تقبل البنت من فمها، وأفلام كرتون تدفع الأطفال إلى الإلحاد، وتوصل للطفل إنه مفيش ربنا.

ورد محمد صبحي مؤخرًا، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحه الأخير، وهو: إحنا شعب عظيم بأمارة إيه؟، مما أثار غضب الكثيرين من محبيه.

وقال محمد صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لم يذهب إلى مدينة بورسعيد منذ أكثر من 18 عامًا، وسافر مؤخرًا لحضور احتفالية بها 2000 فرد من الرموز الوطنية والإعلامية والدينية والسياسية ورجال الأعمال والشعب البورسعيدي، مستنكرًا: "هل من المعقول أن أهين الشعب المصري أمام المصريين، وأقول مثل هذا التصريح المشين الذي ليس له علاقة بالحقيقة تمامًا؟".