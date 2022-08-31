ننشر موعد سفر أبطال فيلم ”أهل الكهف” لتصوير المشاهد المتبقية بالمغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - يستعد المخرج عمرو عرفه وطاقم عمل فيلم "أهل الكهف"، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، لتصوير المشاهد المتبقية في الفيلم في دولة المغرب في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء كل المشكلات الانتاجية الخاصة بالسفر، حيث تم تصوير 70% من مشاهد الفيلم المأخوذ عن رواية توفيق الحكيم وانتاج وليد منصور.

فيلم "أهل الكهف" من بطولة "خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح و فتحي عبدالوهاب ومحمد فراج وريم مصطفى" وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.