اتفرج _ انت الان تتابع خبر سعر منديل محمد عبده.. هتتصدموا لما تعرفوا استعمله مرة واحدة بالآلاف الريالات والان مع التفاصيل

سعر منديل محمد عبده استعمله مرة واحدة

رياض - احمد صلاح - قام أحد المتاجر الإلكترونية بنشر إعلان فيه سعر منديل محمد عبده وهو الفنان السعودي الشهير، وكان قد استعمله في حفله الأخير الذي أقيم في مدينة أبها، ويعتبر من أكثر الأشياء التي صدمت الكثيرين.

ووصل سعر منديل الفنان السعودي محمد عبده لما يقرب من 30000 ألف ريال سعودي، وهو ما يقارب 8 آلاف دولار أمريكي، وهذا ما جاء في متجر البرواز الإلكتروني السعودي، وعرضته فتاة وهي تمسك به، وكتبت عليه “منديل محمد عبده” ورسمت بجانبه قلب، ويقدم المتجر الإلكتروني ميزة تقسيط سعر المنديل والدفع على 4 مرات وتصل المرة لـ 7500 ريال سعودي.