مدرس عربي يشرح النحو على أغنية عود البطل.. عمر كمال نشرها وفرحان بيها

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عمر كمال ينشر فيديو مدرس عربي يشرح النحو على أغنية عود البطل

رياض - احمد صلاح - قام مغني المهرجانات عمر كمال بنشر مقطع فيديو لـ مدرس عربي يشرح النحو على أغنية عود البطل ملفوف، وهذا جاء عن طريق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبعدما نشر عمر كمال الفيديو للمدرس كتب عليه قائلاً “شرح أغنية عود البطل للطلاب”، وهي أغنية لكلاً من عمر كمال وحسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، وتعتبر من أكثر الأشياء التي لفتت انتباه الكثير من رواد السوشيال ميديا.

آخر أعمال مغني المهرجانات عمر كمال

قدم عمر كمال الأغنية الدعائية لفيلم “خطة مازنجر” والتي تحمل أسم “اليوم يومك”، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، وتم نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على إعجاب الكثيرين حالياً.