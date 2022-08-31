شبيه محمد منير عايز يركب التريند بعلقة موت من مراته – اتفرج

اتفرج _ انت الان تتابع خبرشبيه محمد منير عايز يركب التريند بعلقة موت من مراته – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار شبية محمد منير الشاب الذي يدعي أحمد يونس حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام بنشر فيديو له على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وتحدث شبية محمد منير عن تعرضه للضرب من قبل زوجته خلال الساعات الماضية بعد نشوب خلاف بينهما- على حد ما ذكره في الفيديو.

وظهر الشاب أحمد يونس فيديو الفيديو وهو به العديد من الإصابات الكثيرة على وجهه، حيث اعتبرها البعض محاولة منه للفت الانتباه، خاصة وأن حديثه فى الفيديو لا يوحي بوجود خلافات واشبه بالمقلب.

وظهر أحمد يونس في أغنية لي لي للكنج محمد منير كشبيه له.

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