اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج.. ميرهان حسين بكاش مايوه جرئ.. مفتوح من كل الاتجاهات والتاتو قلب الدنيا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ميرهان حسين بأجر إطلالة لها، وهذا اثناء إجازتها الصيفية في مدينة العملين، وتحت الكاش ارتدت مايوه جرئ، وهي لفتت انظار الجميع بملابسها الجريئة التي تظهر بها من على البحر يومياً.
صور ميرهان حسين بكاش مايوه جرئ في العلمينوقامت ميرهان حسين بنشر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، الكثير من الصور التي كشفت فيها تناسق ارتداء الكاش مايوه الأنيق، وهو أظهر أجزاء كثيرة من جسدها ومنها التاتو الذي وضعته مؤخراً في الكثير من المناطق المتفرقة على جسدها مثل ظهرها وقدميها
أحدث أعمال الفنانة ميرهان حسين
وسوف تشارك الفنانة ميرهان حسين أثناء أحداث فيلم اتنين للإيجار بطولة إحدى حكايات الفيلم، ويشاركها النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وغيرهم، وهو من إنتاج إسعاد يونس، ويعد هذا العمل هو أحدث الأعمال التي ظهرت فيه الفنانة إسعاد يونس من جديد بعد توقفها لفترة طويلة.