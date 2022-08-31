اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج.. ميرهان حسين بكاش مايوه جرئ.. مفتوح من كل الاتجاهات والتاتو قلب الدنيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ميرهان حسين بأجر إطلالة لها، وهذا اثناء إجازتها الصيفية في مدينة العملين، وتحت الكاش ارتدت مايوه جرئ، وهي لفتت انظار الجميع بملابسها الجريئة التي تظهر بها من على البحر يومياً. صور ميرهان حسين بكاش مايوه جرئ في العلمين وقامت ميرهان حسين بنشر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، الكثير من الصور التي كشفت فيها تناسق ارتداء الكاش مايوه الأنيق، وهو أظهر أجزاء كثيرة من جسدها ومنها التاتو الذي وضعته مؤخراً في الكثير من المناطق المتفرقة على جسدها مثل ظهرها وقدميها