من هي شاهيستا ابنة انتصار؟.. ملكة جمال المراهقات وبدأت التمثيل مبكراً

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من هي شاهيستا ابنة انتصار ملكة جمال المراهقات؟

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة انتصار بالإحتفال بتتويج ابنتها شاهيستا بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، وهي من أبرز الشخصيات التي شغلت بال الجميع ويردون معرفة الكثير من المعلومات عنها وعن حياتها.

ودرست ابنة الفنانة انتصار في المدرسة الألمانية بناءاً على رغبة والدتها، وهذا حتى تعلمها على قوة الشخصية والاعتماد على نفسها، وأول مرة تمثل كانت في مسرحية “يعيش أهل بلدي” مع والدتها الفنانة انتصار على المسرح القومي، وتجربتها الأولى في الدراما في مسلسل “كلبش” مع أمير كرارة في جزئيه الأول والثاني.

وظهرت مع والدتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وظهرت في الكثير من اللقاءات التليفزيونية، وأخر ظهور لها كان في برنامج “كلام مع الغيطي” وتحدثت فيه أنها لا تريدي أن تقدم مشاهد إغراء في السن الحالي، وأنها من الممكن أن تغير رأيها عندما تكبر في حال عرض عليها أي عمل فيه قبلات