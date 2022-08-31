شاهد .. مشهورة سناب شات السعودية مودل روز مكتفية بوضع منشفة على صدرها

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 30 أغسطس 2022 12:09 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الاميركية ​مودل روز​، مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية “الستوري”، وظهرت فيه من دون حمالة صدر، مكتفية بوضع “منشفة”، على صدرها.

وفي التفاصيل، ظهرت روز أثناء خضوعها لجلسة لشد معدتها، بعد أن بدأت معالم جسدها الرياضي بالإختفاء “بحسب وصفها”، حيث عمدت إلى جلسة لشد المعدة عند أحد الأخصائيين في أميركا.

وكشفت روز عن السبب الذي أدى إلى “سمنتها”، وهو يعود إلى تناولها “السكاكر” و “التشيبس”، وهذا ما أدى إلى زيادة وزنها، وجعلها تشعر أنها بحاجة إلى علاج سريع.

متابعو روز تداولوا مقطع الفيديو، طالبين منها الإنتباه إلى نفسها، خصوصاً وأن “المنشفة” كانت ستسقط عن جسدها خلال العلاج.