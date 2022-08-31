شاهد .. بدون خجل رهف القنون تفتح أقدامها وظهور ما بينهما بكل وضوح من أجل الترويج لموقع اباحي.. ومتابع غلبتي سما المصري

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 30 أغسطس 2022 12:09 صباحاً - تقوم الناشطه السعوديه رهف القنون المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي،

باثاره الجدل من حين لاخر وذلك بنشر صوره او مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعيوظهرت الفتاه السعوديه رهف القانون التي هربت من المملكه العربيه السعوديه وذهبت الى كندا وتعطف معها الكثيرون بسبب قضيتها لكنها حين ذهبت الى هناك

حيث من الواضح من الفيديوهات والصور التي تتم نشرها على حسابها على موقع انستغرام انها مخالفه للاعداد والتقاليد العربيه والاسلاميه والسعوديه احيانا تقوم بتقديم الشاب احيانا تقوم بتقبيل صديقه لها فمن يؤكد انها تدعم ربما المثلية.

اضافه إلى ذلك انجابها طفل من غير زواج حتى انا صديقها انكر بنوة الطفل لها، منه جعل العديد من العرب ينتقدونها

وظهرت في الصور التي اثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت وحولها عدد من الرجال وهي تفتح قدماها وظهر منها منطقه حساسه بها واثارت الصوره جدا كبيرا على السوشيال ميديا ويمتنع موقع الرساله عن نشر مثل هذه الصور لمتابعه