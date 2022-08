شاهد .. كيم كارداشيان في إطلالة مختلفة.. نسخة حقيقية من "باربي"

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:07 مساءً - حولت نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان نفسها إلى نسخة حقيقية من الدمية باربي في أحدث ظهور لها على موقع إنستجرام.

ووفق موقع "رياليتي تريبيوت" الأمريكي، أظهرت المغنية جسدها المتناغم وضبط شخصية باربي عليها لكنها أضافت لمستها الخاصة عليها.وتعرف كيم كيف تجذب الانتباه، حيث عرضت لياقتها البدنية ومظهرها الجديد في أحدث صورة.وشوهدت نجمة The Keeping Up With The Kardashians وهي ترتدي فستانًا ورديًا بينما كانت تصفف شعرها الأشقر في كعكة.

وبدلا من أن ترتدي الملابس السوداء أو البيج كالعادة، قررت كيم كارداشيان أن تسلك طريقًا مختلفًا مع هذه الإطلالة.

وأطلقت كيم على نفسها اسم "Balenci Barbie" ، وكان من الواضح أن كيم كانت تحب كل جزء من ملابسها، كذلك عبر متابعيها عن حبهم للإطلالة والتغيير الواضح في مظهرها.