”جاسمين و أحمد وفيق” يقدمان افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:28 مساءً - يقدم الفنان أحمد وفيق والمذيعة جاسمين طه زكي حفل افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التحريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ويخرج مراسم الحفل الفنان شادي سرور.

يقام حفل الافتتاح يوم الخميس الأول من سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، ويسبق حفل الافتتاح " ريد كارت " يجمع كل نجوم وضيوف ووفود المهرجان من كل دول العالم .

ويكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه 5 قامات مسرحية من مصر والسعودية وتونس ويأتي على رأس المكرمين اسم الراحل الدكتور كمال عيد، وهو أحد أبرز رواد المسرح العربي ،ويكرم أيضا من مصر المخرج انتصار عبد الفتاح، الذي نال شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة،كذلك يكرم المهرجان الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي وهوأحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي.

ويكرم أيضا من تونس أنور الشعافي، وهو ســينوغراف و مخــرج مســرحي له العديد من التجارب المسرحية داخل وخارج تونس،ويكرم أيضا دومينــك شــامبين من كندا وهو مخــرج ومؤلــف ومنتــج مســرح، أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا ، وقدم العديد من العروض في مسارح لوس انجلوس ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسيرفيتوار ، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الاخراج والكتابة .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.