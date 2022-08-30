اتفرج _ انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تشارك جمهورها بأسرار من حياتها .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجابت الفنانة المصرية ياسمين صبري على أجوبة عديدة تلقتها من متابعيها عبر حسابها الخاص على انستغرام، والذي كشفت فيها عن أسرار عديدة في حياتها.

وسأل احد المتابعين ياسمين صبري عن تاثير الانتقادات عليها، فأجابت بشكل واضح بأنها لا تهتم سوى للنقد البناء، ولا تلتفت للآراء السلبية.

وبشأن سؤال وجه لها حول فوائد رياضة اليوغا والتي تحبها ياسمين صبري وتمارسها، أشارت الى أن اليوغا لها فوائد عديدة جسدية ونفسية، كما أنها تؤمن بعلم الطاقة لكن دون هوس.

وذكرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن ايمانها بتأثير تنظيف "الشاكرا"، والتي تعتبر بوابة الطاقة في الطب الهندي، وذلك عن طريق الصلاة بإحساس وتخيل.

وأكدت على إيمانها بقوة التخيل، متبعة ذلك بمقولة منسوبة لآينشتاين هي: "الخيال أهم من المعرفة".

أسرار خاصة في حياة ياسمين صبري

وبخصوص سؤال وجه لها حول سر الغموض الذي يسيطرعلى حياتها، قالت ياسمين صبري انها ليست غامضة ولكنها تتمتع بخصوصية.

أما عن سؤال تأثر الحب بالبعد والمسافات، أشارت ياسمين صبري الى أن الحب الحقيقي لا يتاثر بالبعد.

وحول علاقتها بالوسط الفني، قالت إنها ليس لديها صداقات داخل الوسط، ولكن تربطها علاقة بالزملاء في العمل.

وأصافت بانها تقوم بتنسيق إطلالتها بنفسها.

وردت الفنانة المصرية ياسمين صبري بإجابة صادمة حول الأحلام التي حققتها وطموحها اذ قالت: أنها تحقق شيئاً حتى الآن، ولايزال أمامها الكثير، كمنا انها لم تفعل شيئاً حتى الآن في مسيرتها الفنية.

وتلقت الفنانة ياسمين صبري سؤالاً حول ما اذا كانت تمتلك فرصة للتمثيل في هوليوود، اذ قالت إنها لها حسابات مختلفة تماماً، وهناك تفتّح بعكس ما يجري في الشرق.

ياسمين صبري تخوض السباق الرمضاني 2023

وكشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن مشاركتها في السباق الرمضاني 2023، دون أن توضح أية تفاصيل .

يشار الى أن الفنانة ياسمين صبري لم تشارك في موسم دراما رمضان 2022.

وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مسلسل "فرصة ثانية" من تاليف مصطفى جمال هاشم.

