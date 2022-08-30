اتفرج _ انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة بشان مقتل سعاد حسني! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجّر الاعلامي المصري مفيد فوزي مفاجأة صادمة وجدل كبير حول مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وفي حديثه عن السندريلا سعاد حسني، شدد على أنها لم تمت مقتولة كما يقال، اذ أن قوات الامن في لندن نفت ذلك، وعليه"نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل".

وأكد في حديث لقناة الشمس الفضائية، على أنه ليس هناك اية جريمة قتل في وفاة الراحلة سعاد حسني في لندن.

وحول زواج الفنانة الراحلة سعاد حسني، ذكر الاعلامي المصري مفيد فوزي، بأنها كنات متزوجة من الفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، اذ أن الأخير لم يؤكد على زواجه من السندريلا سراً.

"في حين عندما سئلت الفنانة الراحلة سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب، قالت إنها رعاية مطلقة، أي أنها تزوجته وانفصلوا"، بحسب مفيد فوزي.

يذكر ان الجمهور استعاد بذاكرته مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني منذ أيام، وذلك بعد أن نشر الفنان حسام داغر عبر صفحته على الفيسبوك صوراً من امام برج ستيوارت تاور في لندن، والتي سقطت السندريلا سعاد حسني، من شرفة شقتها به في الدور السادس، في 21 يونيو عام 2001، اذ كتب عليها:"لندن.. مسرح مصرع الفنانة الجميلة سعاد حسني.. ذهبت إلى برج ستيوارت الشهير وشاهدت آخر مكان سكنت فيه النجمة سعاد حسني قبل مصرعها عندما عُثر عليها بعد أن سقطت من بلكونتها بالدور السادس لتفارق الحياة على أرضية العقار".

و أضاف الفنان حسام داغر في تدوينته"ما زال وفاتها أحد الألغاز الذي لم يكشف أسراره.. ولكن انتابتني قشعريرة عندما شاهدت محل سقوطها ورأيت البلكونة التي سقطت منها.. فوراً تذكرت صوتها وأدائها وتلقائيتها وطريقتها في التمثيل والحركات العفوية.. أدركت أن المكان ما زال محاط بروحها الجميلة.. كأنها تشاهد أي مصري عابر وتقترب منه ليشعرها بالأمان وترسل معه السلام".

"قرأت لها الفاتحة في محل وفاتها وأطلب منكم كذلك على أن يهون ذلك على روحها الهائمة.. اذكروها بقدر إسعادها لكم سنين عمرها الفانية.. كانت تعشق السينما لدرجة اختيارها للعقار لأنه تحته سينما تستطيع متابعتها كل يوم".، وفق ما نشر داغر

وأشار في نهاية ما نشره الى أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت تعشق التمثيل والغناء، منذ صغرها، اذ كانت تلقب بسعاد حسني لغنائها (أنا سعاد أخت القمر وحسني فاق كل البشر).

وختم بالقول: "الله يرحمك يا سعاد يا حسني ولترقد روحك في سلام وعزانا الوحيد إنك في مكان أفضل".