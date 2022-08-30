اتفرج _ انت الان تتابع خبر ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستان ازرق جريء - صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب صوراً جديدة لها نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي ينتظر اطلالتها الجريئة بين الحين والآخر.

وظهرت ياسمين الخطيب في الصور وهي ترتدي فستان أزرق لامع، ومكشوف من ناحية الصدر والقدمين، وحذاء كعب عالي، اضافة الى أنها تركت خصلات شعرها أعلى الكتف بطريقة عفوية بأنامل مينا مكرم.

والفستان الذي ارتدته ياسمين الخطيب من تصميم أحمد عبد الله، اذ كتبت على الصورة التي نشرتها: "ملكة جمال مصر 2022"

وخلال جلسة التصوير، ظهرت الاعلامية المصرية وهي جالسة على كرسي كبير الحجم تارة، وتارة تقف الى جانب جدار.

يشار الى أن ياسمين الخطيب ، تصدرت التريند طوال الأيام الماضية، وذلك لإطلالاتها المثيرة للجدل التي تظهر أناقتها وجمالها وتركز على أنوثتها .

يذكر أن ياسمين الخطيب ولدت في عام 1981 في القاهرة، وهي كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.