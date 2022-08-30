شمس الكويتية تتجاوز الحدود بالمايوه والشورت القصير

اتفرج _ انت الان تتابع خبرشمس الكويتية تتجاوز الحدود بالمايوه والشورت القصير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل بإطلالة النجمة شمس الكويتية الأخيرة التي لفتت بها أنظار الجمهور بشكل كبير، حيث ظهرت على متن يخت من تركيا، وهي ترتدي هوت شورت من الحرير، مع قميص بأكمام طويلة، وسرحت شعرها القصير الى الخلف وتزينت بمكياج ناعم.

ووجهت شمس سؤالا لجمهورها من خلال تعليقها على الصورة، حول الأغنية التي يريدونها خليجية او مصرية، مؤكدة انها خرجت لتصوير كليبات جديدة، مطالبة اياهم بالاستعداد.

نالت صورة شمس الكويتية اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها، بينما انتقدها البعض وهاجمها بسبب ظهورها الجريء والمثير بالشورت القصير الذي كشفت منه مفاتنها، مؤكدين ان اطلالاتها لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع الخليجي الذي تنتمي له.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض بها شمس الكويتية للإنتقادات من قبل الجمهور بسبب اطلالاتها الجريئة، اذ اعتادت على استفزاز متابعينها بالفساتين القصيرة والملابس الضيقة، حيث صدمت مؤخرا جمهورها بعد ظهورها خلال قضاء اجازتها في لندن، مرتدية مايوه باللون الأخضر، وفوقه كاش مايوه أصفر، كاشفة عن ظهرها وكتفيها، ووثقت اطلالتها الجريئة من خلال مجموعة صور نشرتها عبر الانستغرام.

ويُعرف عن شمس قوة شخصيتها وعدم اهتمامها بالانتقادات ومهاجمتها للرجال الذين لا يلتفتون الا لجسد المرأة، ففي أحد اللقاءات التلفزيونية، اتهمت المذيع بشكل مباشر أنه يعاني من الكبت الجنسي، لأن العرب بالعموم يعانون من الكبت الجنسي، ما عرضها هذا الكلام للهجوم.

يذكر ان شمس قد أثارت الضجة مؤخرا بعد نشرها لمقطع فيديو ساخر، عبر حسابها في سناب شات، عزمت فيه على مقاضاة والدتها لأنها لم تاخذ رأيها قبل ان تلدها، مطالبة اياها بتعويض كبير مقابل كل مرة ضربتها فيها، ولاقى الفيديو استحسان المتابعين الذين شاركوها رغبتها.