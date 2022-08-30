اتفرج _ انت الان تتابع خبر مش هنزل لمستواه.. خناقة بين ميريام فارس وفارس كرم بسبب “بوستر”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة اندلاع حرب كلامية بين المغنية اللبنانية ميريام فارس، والمغني فارس كرم، وذلك على خلفية إلغاء حفلًا مشتركًا كان من المفترض إحياءه ضمن فعاليات موسم جدة.

وجاءت بداية المشكلة من اعتراض فارس كرم على الملصق الدعائي الخاص بالحفل، حيث رأى أن حجم صورته فيه صغير مقارنة بحجم صورة ميريام فارس، كما رأى أن استخدام برنامج فوتوشوب أدى إلى تغيير ملامح وجهه فيه.

وخلال لقاء فارس كرم مع برنامج “أغاني أغاني”، قال له المراسل أن ميريام فارس صرحت بأن الجهة المنظمة للحفل هي المسؤولة عن تحديد حجم الصور، ليرد “فارس ” نصًا: “مش رح رد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

ميريام فارس عن فارس كرم: بدلًا من شكري يقول عني هذا الكلام

من جانبها، قالت ميريام فارس خلال مقابلة لها مع برنامج The Insider بالعربي المذاع عبر تليفزيون دبي، أنها فوجئت بما قاله فارس كرم عنها، مشيرة إلى أنها لن ترد على هذا المستوى، لأن لديها فكرة عنه بأنه شخص محترم.

وأضافت “ميريام” أنها علمت من منظمي الحفل أن فارس كرم يعرف أنها اختارته لتشاركه في الحفل من ضمن المطربين الذين عُرضوا عليها، وحزنت أكثر لأنه يعرف، ويهاجمها بدلًا من أن يشكرها.