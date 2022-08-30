اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يضع منة فضالي في موقف محرج على البحر : كشف عن مفاتنها بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، فيديو جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية كاش مايوه مكشوف ومفتوح من جميع مناطق جسدها حيث أنه كشف عن مفاتنها بالكامل واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، وقام الهواء برفع الكاش مايوة إلي ليظهر ما ترتديه في الأسفل.

وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الفيديو مثل :مش هتبطلي تحلوي بقا- ست الكل و الله – ازاى زى الشمس في الضل؟؟؟؟…هو الشمس اللي بتيجي في الضل و لا الضل اللي بييجي في الشمس.