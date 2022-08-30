اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تواصل استفزاز الشباب بالأبيض الشفاف والمفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها صورة جديد لها, وذلك عبر خاصية الأستوري عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية بكيني مخطط من اللون الأبيض والأسود وفوقهما كاش مايوة من اللون الأبيض الشفاف والمفتوح بشكل كبير من منطقة الأفخاذ الذي كشف عن مفاتنها بالكامل ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

يذكر أنها تقضي عطلتاها الصيفية في احدي المدن الساحلية خلال الفترة الحالية، حيث تقوم بين الحين والآخر بنشر صورة جديدة لها من هناك.