اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. تتويج ابنة انتصار بلقب ملكة جمال مراهقات مصر: ماما سيباني منفتحة والان مع التفاصيل

تتويج ابنة انتصار بلقب ملكة جمال مراهقات مصر 2022

رياض - احمد صلاح - حازت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022، وبعد حصولها عليه خرجت بالكثير من التصريحات التي صدمت الكثير من الأشخاص الذين حرصوا على متابعها في أحد البرامج.

وحرصت الفنانة انتصار على نشر من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، صوراً كثيرة لابنتها شاهيستا أثناء حصولها على لقب ملكة جمال المراهقات 2022، وعلقت عليها “ملكة جمال مصر”.

تصريحات صادمة لابنة الفنانة انتصار

وعبرت شاهيستا ابنة انتصار على إعجابها الشديد بطريقة تعامل والدتها معها، وأنها تتركها بكامل حريتها تفعل ما تريد، وأضافت في أحد اللقاءات التليفزيونية عن رفضها مشاهد الإغراء وهي في هذا السن، وقالت أنها من الممكن أن تغير رأيها في الفترات القادمة.

ووجه لها المذيع سؤال قائلاً “ماما معندهاش مانع لما تمثلي، إنك تتباسي في المشهد”، وطالب الغيطي، انتصار، بعدم النظر إلى ابنتها، خلال إجابتها على هذا السؤال”.

وردت عليه قائلة “أنا في سني ده مش هوافق، بس لما أكبر ممكن أغير رأيي، بس عاجبني في ماما إنها سايباني منفتحة، أعمل اللي أنا عوزاه، ماما مش بتمنعني أني ابوس وكدة”.