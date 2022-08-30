اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. من هي الراقصة الروسية ديانا؟.. سببت مشاكل لعدوية وركب حسام حبيب التريند والان مع التفاصيل

من هي الراقصة الروسية ديانا التي تسبب في مشاكل للفنانين؟

رياض - احمد صلاح - تسأل الجميع حالياً عن من هي الراقصة الروسية ديانا؟، وذلك بعدما تسببت في انتشار الجدل الكبير حول الفنان حسام حبيب مؤخراً، والسبب وراء هذا ظهوره معها في العديد من مقاطع الفيديو.

وظهرت الراقصة الروسية ديانا لأول مرة في مصر من 5 سنوات، ولفتت الأنظار إليها كثيراً في أول عام 2020، وهذا عن طريق فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكانت البداية مع انتشار فيديو الزوج الذي تلقي في حفل عيد ميلاده هدية كبيرة من زوجته، وفوجئ بالراقصة الروسية ديانا تخرج من صندوق الهدايا الكبير، وهي ترتدي بدلة رقص لونها وردي وتفاجئ بها تقول له “كل سنة وأنت طيب يا جميل”.

الراقصة ديانا تسبب مشاكل لأحمد عدوية وحسام حبيب

وتسبب الراقصة ديانا في تصدر حسام حبيب التريند على جوجل، وذلك لأنه كان قد ظهر مؤخراً في الكثير من قطاع الفيديو في مناسبات مختلفة أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وذلك لأنه شاركها في رقصه على إيقاع أغنية “بنت السلطان”، وأثار الفيديو الجدل الكبير بين الجميع.

وأما في يناير 2020 تعرض المطرب الشعبي أحمد عدوية إلى الكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت الراقصة الروسية الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من خلال صفحتها على موقع انستجرام، وظهرت فيها وهي ترقص أمامه بطريقة مثيرة بأحد السهرات، وكانت تجلس بجانبه وتقول له “أيوة يا عدوية يا حبيبي”.