الفنانة صفاء أبو السعود تعود للساحة الفنية بعد غياب دام لأكثر من 20 عام وتذهل الحضور بأداء غنائي مهيب

الرياض - محمد الاطلسي -

اقرأ أيضاَ :

�د فترة غياب دامت لأكثر من 20 عاما، عادت الفنانة صفاء أبو السعود للساحة الفنية من جديد وشاركت مؤخراً في احتفالات يوم المرأة العالمي بأداء غنائي استعراضي مُهيب تستعيد فيه النجمة المصرية ذكريات الثمانينيات التي كانت أحد أيقوناتها. وقدمت الفنانة والإعلامية المصرية صفاء أبو السعود على المسرح أغنية "بنتي يا بنوتي" لتظهر في استعراض مع الأطفال وتعيد للأذهان الاستعراضات الشهيرة التي قدمتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وتداول رواد السوشال ميديا المشهد الاستعراضي الذي قدمته على المسرح وأشادوا بصوتها ورشاقتها رغم تقدمها بالعمر. صفاء أبوالسعود من مواليد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1950، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم إخراج عام 1972. جمعت بين موهبة التمثيل والاستعراض الغنائي، ومن أبرز أعمالها على شاشة السينما: "هي والرجال، هو والنساء، أوهام الحب، المتعة والعذاب، أزواج طائشون، بمبة كشر"، كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات منها: "هي والمستحيل، غوايش". وقدمت صفاء أبو السعود عددا كبيرا من الأعمال الفنية للأطفال، ومن أشهرها أغنية "أهلا بالعيد". وحرصت صفاء أبو السعود على تكوين بيت وعائلة، وتزوجت من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، مالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ARt وأثمر الزواج عن إنجاب 3 أبناء.