اتفرج _ انت الان تتابع خبر سبب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا للمرة الثالثة.. خلاص مينفعش يرجعوا إلا بمحلل والان مع التفاصيل

طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا أول مرة

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم سبب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا للمرة الثالثة، وذلك بسبب وجود الكثير من الخلافات الأسرية، وتدخل من عائلتهم، وهذا الأمر هو الذي نتج عنه انفصال الطرفين للمرة الثالثة في الوقت الحالي.

وخلاف أورتيجا مع كارولينا لم يكن الأول بينهم، ودخلوا في خلاف سابق من قبل بسبب قيام كارولينا بمهاجمة أوكا وزوجته الفنانة مي كساب، ولكن الجمهور هاجم أورتيجا في هذا الوقت بسبب هذا الأمر الذي نتج عنه حدوث مشكلة كبير بسبب رفض كارولينا التوقف عن كتابة المنشورات ومهاجمة كلاً من أوكا وزوجته.

سبب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا للمرة الثالثة

وكشفت كارولينا قنديل عن طلاقها من أورتيجا، وعبرت عن انتهاء العلاقة بينهم بعد الطلاق الأخير، وهذا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وقالت “أنت اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها”.