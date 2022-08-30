نميمة الفن: ميرهان حسين تتحدى سما المصري وتستعرض مؤخرتها وهي نايمة علي بطنها علي البحر ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:10 صباحاً - شكراً لقراءة خبر منافسة ميرهان حسين مع سما المصري وإظهار فخذيها وهي نائمةعلي شاطئ البحر.

نشر حساب علي موقع تويتر معتم بالأخبار والأعمال الفنية لنجوم صورة مذهلة للنجمة المصرية ميرهان حسين.

وظهرت ميرهان حسين في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس السباحة وتنام على بطنها لتكشف عن سحرها بشكل مخجل.

وفي صورة أخرى، ظهرت ميرهان على صخرة بطريقة دراماتيكية تظهر أردافها، بحسب تعليقات المتابعين.

وحظيت الصورة باستحسان كثير من متابعيها حيث أكدوا جمالها وموهبتها فيما انتقدها آخرون لجرأتها.

ميرهان حسين، التي انتقدت الفنانة بسبب مظهرها العاري في الجونة، مازحت في مقابلة تلفزيونية على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع بأنها بعد أن شعرت بحرارة السجادة الحمراء، أصبحت تعرف الآن سبب حضور الفنانة. أثير جدل حول موسيقى الجونة في المهرجان.

وأضافت أنها لو علمت أن درجة الحرارة على السجادة كانت بهذا الشكل لكان ذلك قد أثار الكثير من الجدل، مشيرة إلى بعض الإطلالات الجريئة والعارية التي سيطرت على المهرجان هذا العام