سبب غضب مفيد فوزي من صورة لدينا الشربيني.. كان رافض علاقتها بعمرو دياب

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سبب غضب مفيد فوزي من صورة لدينا الشربيني في حفل الهضبة

رياض - احمد صلاح - ظهرت في أحد حفلات الهضبة عمرو دياب حبيبته السابقة الفنانة دينا الشربيني، وعندما كان يتصبب عرقاً كانت من خلفه بمنديل تجفف له عرقه، وهي من الصور القديمة لهم التي أشعلت غضب الكاتب الصحفي مفيد فوزي.

ويعتبر مفيد فوزي من أهم الشخصيات العامة التي كشفت رفضها للعلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، وهذا بسبب عدم إعلان زواجهما، وهي من أبرز الأشياء التي أثارت الكثير من التساؤلات.

ووجه أمس سؤال إلى مفيد فوزي عن سبب رفضة لها ورأيه في العلاقة بين الهضبة والشربيني، وقال أثناء استضافته في أحد البرامج التليفزيونية “قولت تصريح لو كنت والد دينا الشربيني كنت هديها بالقلم على وشها عشان مكنتش عايزها تطلع في صورة ضل عمرو دياب قبل ما تبقى مراته عشان مكنش فيه إعلان للزواج، ومعجبنيش لقطة وهي بتمسح له عرقه لأنها مش للإعلام، هي من حقها تدلعه بس في البيت تعمل ما بدالها، وأنا ضد أن الزوجة تدلع زوجها في أي حتة لأنه في العلن العام لا”.