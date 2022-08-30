اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي بفستان ملفت وجريء.. زي القمر وجميلة في كل حالاتها والان مع التفاصيل

نرمين الفقي بفستان ملفت وجريء يبرز جمالها

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نرمين الفقي بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الجميع لأنها أظهرت جمالها ورشاقتها المتعارف عليها دائماً.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي وهي متألقة بفستان قصير باللون الأبيض والأخضر وهي التي كشفت عن رشاقتها الكبيرة، وتميز بتفصيله رائعة ومميزة وجمالها لفت انظار الجميع، وتركت شعرها البني طويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتلائم مع ظهورها الملفت للنظر.

مكياج نرمين الفقي الناعم يكشف جمالها

ومن الناحية الجمالية وضعت نرمين الفقي مكياج على الألوان الناعمة التي تكشف جمال عيونها، وأيضاً وضعت أحمر شفاه لونه بينك اللامع الذي يظهر جمالها المميز، وارتدت الإكسسوارات الرائعة وسلسلة حول الرقبة باللون الفضي لإكمال ظهورها الرائع.