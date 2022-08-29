أختها تزوجت من شقيق الملك سلمان.. اتفرج أول ظهور لزوجة أبو هشيمة الجديدة التي خطفت الأنظار بجمالها أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. والمفاجأة في هوية والدها!!

الرياض - محمد الاطلسي - طارق أبو هشيمة، هو نجل رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة"، لكن الكثير لا يعرفون شيئا عنه، فهو نادر الظهور على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وهو متزوج من إبنة رجل أعمال سعودي، وفي التقرير التالي سنتعرف على أهم المعلومات عن طارق أبو هشيمة، ومن هي زوجته السعودية التي خطفت الأنظار بجمالها.

طارق أبو هشيمة طارق حمدي أبو هشيمة رجل الأعمال المصري ولد في القاهرة في حي الوايلي، والده اللواء الراحل حمدي أبو هشيمة. درس طارق أبو هشيمة في كلية الحقوق جامعة قناة السويس، وهو شقيق أحمد أبو هشيمة، ولهم شقيق آخر يدعى شادي أبو هشيمة ولكنه توفي عام2018، كما أن له شقيقة أخرى تدعى مي. يعمل طارق أبو هشيمة حاليا مستشارا في المحكمة الإقتصادية، وسبق له أن شغل منصب وكيل النائب العام.

زواجه من ابنة رجل أعمال سعودي في عام 2010 تزوج طارق أبو هشيمة من الشيخة "يسرا الفاسي"، في حفل زفاف صاخب، حضره عددا من المشاهير ونجوم الفن، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت في ذلك الوقت ما تزال زوجة شقيقه رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة. ويسرا الفاسي هي ابنة رجل الأعمال السعودي" شمس الدين الفاسي"، وأمها سيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقتها الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

تتميز الشيخة يسرا بجمالها الطبيعي وبساطتها وأناقتها التي تجعلها محل أنظار الجميع، ورغم ظهورها النادر في وسائل الإعلام، إلا أنها جدلا واسع في آخر ظهور لها منتصف العام الماضي، حيث شاركت في حفل زفاف شقيق زوجها "أحمد أبو هشيمة"، من الفنانة المصرية "ياسمين صبري". وحرصت الشيخة يسرا أن تظهر في تلك المناسبة التي تمت في منتصف ابريل من العام الماضي 2020، وهي بكامل أناقتها، وأستطاعت أن تخطف بجمالها الأنظار من ياسمين صبري. واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها.