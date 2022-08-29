اتفرج _ انت الان تتابع خبر مؤثر .. الحديث الأخير بين جورج الراسي وطفله الوحيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو مؤثر لـ"جو" الابن الوحيد للفنان الراحل جورج الراسي، لآخر محادثة أجراها الطفل مع والده، قبل وقت قصير من وفاة الراسي بحادث.



وكان الراسي متيماً جداً بطفله الوحيد، كما كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وحتى أنه جعله يشاركه الغناء في إحدى حفلاته.



ابن #جورج_الراسي لوالده: “اشتقتلك قد الكون انا قلبي بيموت فيك”



يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثّر يظهر من خلاله الفنان الراحل جورج الراسي وهو يخاطب نجله جو الراسي وذلك قبل وفاته، ويسأله عما ان كان قد اشتاق اليه.



حيث ردّ جو قائلاً: “اشتقتلّك قد الكون" pic.twitter.com/4uhVVPt2mh — هنا لبنان (@thisislebnews) August 28, 2022

وكانت الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفقيد، قد أعربت عن شكرها لكل من وقف مع العائلة في محنتهم، وقالت “الله لا يكسركم قلب.. بس أنا خيّ ما مات.. خيّ قُتل على طريق مفروض وزير الأشغال لا يتركه من غير إضاءة مع وجود البلوك “.

كما وجهت خطاباً لاذعاً لوزير الأشغال جاء فيه : بتمنى من وزير الاشغال يطلع بس بالطرقات.. شبابنا بطّلو كتار.. عم يفلو.. مش مضطرين ولادنا يموتوا على الطرقات..ان شاء الله تصلحوا الخطأ”.

واستذكرت أخيها بحرقة قائلة: “يا جوجو.. ما كان لازم تروح لتصير viral (أي حديث الكل) بس ايه صرت viral لأن الناس بتحبك.. وياريت لو يعطيني رقبته 5 دقايق وشّما..”