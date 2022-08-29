اتفرج _ انت الان تتابع خبر أحمد حاتم يخرج عن صمته ويرد على اتهامات منتج فيلم "حدث بالقاهرة" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الشكوى التي قدمتها الشركة المنتجة لفيلم"حدث بالقاهرة" ضد الفنان أحمد حاتم، واتهامها له بعدم الالتزام بمواعيد التصوير وتعطيلها، أصدر الاخير بياناً أوضح فيه حقيقة ما جرى.

وقال الفنان أحمد حاتم في بيان له: "رداً على البيان الصادر بشأن فيلم (حدث بالقاهرة) من قبل المنتج المنفذ يوسف مندور، وادعائه عدم التزامي بمواعيد التصوير مما أدى إلى تعطيل إنتاج الفيلم، وهو ما يتنافى بشكل كامل مع الحقيقة، لذا وجب الرد".

واوضح الفنان أحمد حاتم أنه قام بالاتفاق على القيام بدور البطولة فيلم"حدث بالقاهرة" بشخصية وكيل نيابة، وذلك بعد عرض الدور عليه من قبل المنتحة والفنانة الكبيرة اسعاد يونس،"واستجابة لاستاذي وصاحب الفضل عليّ المنتج الكبير حسين القلا والذي كان ضمن فريق العمل في البداية".

وأشار في بيان رسمي له أنه وبعد تأخر البدء في تصوير الفيلم، كنت قد التزمت بأعمال أخرى، وبدأت تصويرها بالفعل.

وأضاف: ونظراً لأن الشخصية التي ألعبها في العمل الآخر الذي بدأت تصويره هي شخصية شاب ذو لحية، وهو أمر يتنافى مع الملامح الشكلية الخاصة بشخصية وكيل للنائب العام، استحال الجمع بين تصوير الفيلمين في وقت واحد".

وتابع: "اقترحت الشركة المنتجة فيلم (هاوس) أن يتم تغيير شخصية البطل من وكيل نيابة إلى محامٍ، ما ترتب عليه إدخال الكثير من التعديلات على النص الأصلي، ليخرج بشكل مختلف للغاية، ولم يلق قبولي، فاعتذرت عن أداء الشخصية بهذا الشكل الجديد، وتم ذلك بالتنسيق مع الأستاذ أشرف نار المخرج المنفذ بالعمل".

وفيما يتعلق باتهامه بتعطييل انتاج الفيلم، نفى أحمد حاتم ذلك بالقول:"أما في ما يتعلق بالاتهام بتعطيل إنتاج الفيلم، وادعاء البيان الصادر من المنتج المنفذ يوسف مندور تخلفي عن مواعيد التصوير، هو أمر منافٍ للحقيقة حيث إنني لم يصلني أي إخطار بمواعيد التصوير، ولم أتفق أو أوافق على أي مواعيد للتصوير، أو أي من الأعمال التحضيرية الأخرى السابقة على تصميم الديكور، أو بدء التصوير الفعلي".

وكان قد تقدم المنتج يوسف مندور ببلاغ ضد الفنان أحمد حاتم، لنقابة المهن التمثيلية، وغرفة صناعة السينما، لعدم التزامه بموعد التصوير المحدد، وعدم تنفيذ رؤية مخرج العمل، ما أدى إلى تعطيل أيام تصوير فيلم "حدث بالقاهرة"، الذي يجسد من خلاله دور البطولة.

