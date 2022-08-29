اتفرج _ انت الان تتابع خبر والد هند رستم .. معلومات تكشف لأول مرة عن حكمدار مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الراحلة هند رستم بعد مضي أكثر من 11 عام على رحيلها إلي صدارة محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يرغب الكثير من المتابعين في معرفة معلومات عن والد هند رستم.

وشغل والد هند رستم بال الجمهور بعد تدوال معلومات جديدة عنه كشفت لأول مرة خلال الدقائق الماضية والتي سوف نقوم بسردها في الأسطر القادم.

اسم والد هند رستم بالكامل :