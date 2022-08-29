اتفرج _ انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. إغماء والدة وشقيقة جورج الراسي في الجنازة.. الحزن ظهر على الموجودين والان مع التفاصيل

صور إغماء والدة وشقيقة جورج الراسي في الجنازة

رياض - احمد صلاح - ظهرت والدة جورج الراسي وشقيقته نادين في الجنازة وهم في حالة بكاء وانهيار شديد، وهذا ما نتج عنهم دخولهم في حالة إغماء أثناء قداس صلاة الجنازة على جثمانه بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف في جبيل بلبنان، وتم إسعافهما وأفاقتهم لاستكمال صلاة الجنازة.

وظهر على والدة وشقيقة جورج الراسي الحزن الشديد والدخول في نوبة من البكاء والانهيار الشديد، وتوافد الكثير من النجوم على كنيسة القديسين لانتظار جثمانه قبل أداء قداس الجنازة عليه، واستقبلته شقيقته نادين وبكت بشدة بمجرد رؤية الفنان وائل جسار والنجمة ورد الخال، وارسل المطرب وائل كفوري إكليل من الورود إلى عائلة الراحل.