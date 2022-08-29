اتفرج _ انت الان تتابع خبر حفل زفاف ديميت اوزدمير .. لبست 3 فساتين ملهمش زي اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيم حفل زفاف ديميت اوزدمير الفنانة التركية، مساء أمس الأحد على الفنان التركي أوزهان كوتش، بمدينة إيجه في تركيا، والتي ظهرت خلال بعدد من فستانين الزفاف التي جعلها في صدارة محركات البحث.

وجاء حفل زفاف ديميت اوزدمير بحضور أسرة العروسين، بالإضافة إلي حضور عدد كبير من الفنانين في تركيا، حيث قامت بارتداء ثلاثة فستانين جميلة وجذابة جذبت انتباه الكثير من المتابعين لها.

وارتدت الفنانة التركية فستانها الأول من أوف شولدر مع القماش الأبيض المفرغ بالكامل، وتميز بوجود ذيل منفوش من الخلف، أما الفستان الثاني فكان منفوشًا من أسفل، ومصمم كاملًا من الستان الأبيض، أما الأخير فهو أوف شولدر باللون الوردي ومصمم من الشيفون، ولامع بمنطقتي الصدر والبطن.

بحث الكثير من متابعي الأعمال الدرامية والسينمائية الهندية والتركية على المحرك الشهر جوجل على تردد قناة زي الوان، خلال الدقائق الماضية.