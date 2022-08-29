اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تسحق الجميع بالشفاف والبكيني الذي كشف مفاتنها بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها من عطلتاها الصيفية في احدي المدن الساحلية, وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية بكيني مخطط من اللون الأبيض والأسود وفوقهما كاش مايوة من اللون الأبيض الشفاف الذي كشف عن مفاتنها بالكاملة ،بشكل أثار إعجاب محبيها، معلقة بإشارة تشير إلي حبها للبحر والقوة

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل جميله الجميلات- احلى عروسه بحر فى الدنيا.