اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده توجه الصدمة الكبري لجمهورها ببجامة النوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجأت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهوره بظهور غير متوقع، عبر فيديو قامت بنشره على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بدون مكياج نهائياً، حيث ظهرت عليها علامات كبر السن والتجاعيد في وجهها، وتتحدث عن وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي الذي وافته المنية صباح أمس الأول السبت في حادث مروع على الحدود اللبنانية السورية بصحبة زينه المرغبي.

وارتدت الفنانة الاستعراضية بجامة نوم من اللون الأزرق مكشوفة من منطقة الأكتاف معلقة ربنا يرحمهم.

وتفاعل الكثير من الجمهور مع الفيديو مثل البقية بحياتك يا فيفي- الله يرحمهم ويصبر اهلم يارب- عرفتها من صوتها