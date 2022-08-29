اتفرج _ انت الان تتابع خبر لأول مرة .. محمد الترك يكشف حقيقة انفصاله عن دنيا بطمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المنتج البحريني محمد الترك حقيقة الأخبار المتداولة حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأكد محمد الترك خبر الانفصال في تسجيل صوتي له لأول مرة، مشيراً الى أنه خلال زواجه من دنيا بطمة لمدة عشر سنوات وقعت العديد من المشاكل والعقبات لكنهما تجاوزاها بمساندة بعضهما ودون الالفتات لأحد يريد الوقيعة بينهما، ولكن هذه المرة جاءت من أشخاص مقربين.

رسالة اعتذار من محمد الترك لدنيا بطمة

وكان محمد الترك قد وجه قبل فترة رسالة اعتذار لدنيا بطمة بعد انفصالهما قائلاً: "من شيم الرجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان".

وأضاف المنتج البحريني محمد الترك: "أنا من هذا المنبر، أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا توجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا توجد أم تستطيع أن تنسى ابنها".

واختتم رسالته بالقول: "فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى".

وتغزل محمد الترك بزوجته دنيا بطمة، قائلاً: "أنتي أجمل وردة في بستان حياتي، لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك".

من جهتها، تجاهلت دنيا بطمة رسالة الاعتذار ولم ترد عليها.

كما وقامت فقط بنشر فيديو من جلسة تصوير خضعت لها على أنغام أغنية "غلبان"، للفنانة السورية أصالة نصري، والتي اعتبرها الجمهور رداً على اعتذار محمد الترك.