اتفرج _ انت الان تتابع خبر هاني شاكر يعتزل العمل العام في مصر: تعرضت لاهانات! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري هاني شاكر، عن اعتزاله العمل العام في مصر، نافياً وجود أي نية للترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وذكر نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر بأنه تعرض لاهانات لا تليق بتاريخه ومكانته الفنية، وذلك بالرغم من عمله كمتطوعاً لمساعدة أعضاء النقابة.

وأضاف بأنه يهين نفسه مجدداً، اذ أنه لم يجد من يدعمه في هذه الأزمات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم إن العمل العام في مصر صعب٫ مضيفاً: للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون؛ لأن المصالح كتير، حتى الإعلام لمجرد إنه عايز يعمل خبر تريند أو يلفت النظر فمش مهم إنه ياخد هاني شاكر في الرجلين.

واستنكر هاني شاكر بالقول: مينفعش يتقال فلان يستهزئ بـهاني شاكر أو يهينه إيه الشطارة في كده؟.

واردف: أنا جاي على كرسي النقابة كنقيب علشان أخدم زملائي وإخواتي في الجمعية العمومية ولا علشان أهين نفسي؟ وللأسف لم أجد من يقف بجانبي أو حد يستنكر ده، ولن أعود للعمل العام مرة أخرى.

وشدد هاني شاكر في نهاية حديثه بالقول: لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جداً الحمد لله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم.

